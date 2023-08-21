Тела гулявших по столичным коллекторам подростков достали из Москвы-реки Два подростка погибли во время экскурсии по московским коллекторам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели достали из Москвы-реки тела двух подростков — 17 и 15 лет, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, они отправились на экскурсию по столичным коллекторам во время ливня. Установлено, что погибшие являются родственниками сотрудника группы «Ланит».

Вместе с мужчиной они исследовали подземные коммуникации Москвы, однако начался сильный дождь. Вода резко поднялась, поэтому шансы спастись были практически нулевыми. Тела погибших были обнаружены в районе парка «Зарядье».

Сотрудник группы «Ланит» до сих пор не найден. В настоящее время сотрудники органов правопорядка выясняют, были ли в составе экскурсионной группы другие граждане.

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Ранее сообщалось о пропаже десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в пещерах Сьяны в Домодедово. В составе экскурсионной группы были, в том числе, восемь детей от 9 до 12 лет. По одной из версий, они пошли в пещеры с одним из родителей.

Позднее они вышли живыми к спасателям. Как уточнили в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций, обрушений в пещере не зафиксировано. Никто из членов туристической группы не получил каких-либо повреждений.