Враг не пройдет: «Ярсы» и «Искандеры» выдвинулись на парад Победы в Москве Колонна техники выдвинулась для участия в параде Победы на Красной площади

Фото: МО РФ

Автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии

Техника, участвующая в параде Победы в Москве, выдвинулась к Красной площади. В 2024 году в шествии, приуроченном к 79-й годовщине Победы, примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация. Как сообщалось ранее, открывать мероприятие будет легендарный танк Т-34-85.

Он производился в СССР в период с 1944 по 1950 год. Многие эксперты по бронетанковой технике называют Т-34 лучшими в своем роде за всю Вторую мировую войну.

Дебютантом парада станет бронеавтомобиль семейства «Тайфун» К-53949 «Феникс», оснащенный четырьмя ведущими колесами. Впервые его представили на форуме «Армия-2023». Техника представляет собой импортозамещенный вариант «Тайфуна», который производил АО «Ремдизель». Кроме того, покажут установку «Коалиция».

По Красной площади также проедут З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «ВПК-Урал». Последний представляет собой боевую машину массой 14,5 килограмма. Бронеавтомобиль вмещает девять человек и способен выдержать подрыв до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.

Не обойдется парад без бронетранспортеров. Так, будут представлены БТР-82А со скорострельными пушками. Проедет по площади и БТР «Тигр-М». Ракетное оснащение армии России будет представлено пусковыми установками, в числе которых «Ярс», а силы ПВО продемонстрируют комплексы С-400 и «Искандер». Замкнут механизированную колонну перспективные К-17.

Также над Красной площадью пролетят пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Незадолго до парада АГВП проводили генеральную репетицию. Летчикам не помешал даже порывистый ветер. Экипажам удалось выйти по времени и месту, как было запланировано.

По завершении торжественных мероприятий президент России с приглашенными лидерами других государств возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Позже в Кремле организуют официальный прием для глав делегаций.