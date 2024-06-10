Техник российской авиакомпании потерял палец в Шереметьево «Авиаторщина»: технику «Аэрофлота» оторвало мизинец в Шереметьево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Техническому сотруднику российской авиакомпании «Аэрофлот» оторвало мизинец на правой руке в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Инцидент произошел 4 июня, когда 23-летний работник собирал кухонное оборудование у ангара терминала В.

Пострадавший обратился в Городскую клиническую больницу №31 на Проспекте Вернадского. В ситуации с травмированием техника «Аэрофлота» на работе сейчас разбирается полиция.

В апреле пьяный житель Санкт-Петербурга попытался пройти на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково и застрял в колючей проволоке. 36-летнего петербуржца, висящего на заборе, заметили сотрудники аэропорта в ходе патрулирования. Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог, на место происшествия вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

Также ранее сообщалось, что телефон бортпроводника оплавил пол на борту «Уральских авиалиний». Самолет, на борту которого было 145 пассажиров и шесть членов экипажа, совершал рейс Хабаровск — Екатеринбург. Незадолго до посадки у мобильного гаджета одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор. Телефон было решено положить на пол, в результате чего покрытие оплавилось, после этого устройство поместили в контейнер и залили водой.