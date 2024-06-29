Тазы-2024: как прошли традиционные гуляния выпускников МГТУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ежегодно студенты МГТУ имени Баумана устраивают в последнюю пятницу июня «катания на тазах» в Москве. Таким образом они отмечают получение диплома.

Обычно веселье выпускников сводится к обливанию пивом и катаниям на тазиках — новые специалисты спускаются на посудинах по лестнице общежития, а также нередко привязывают их к машинам и катаются по окрестностям студгородка рядом с Измайловским парком. Один из атрибутов торжества — каска и одежда с принтом «Я инженер».

Эта традиция существует уже много лет. Иногда лихие веселья воспринимали как уличную акцию протеста. Как рассказал NEWS.ru публицист и бывший лидер профсоюза «Студенческая защита» Дмитрий Костенко, в 2015 году торжества походили на баррикады, к которым стянули ОМОН.

«В 2015 году праздник перерос в настоящую студенческую революцию. Тогда вызванный жителями соседних домов ОМОН вынужден был ретироваться перед превосходящими силами студенчества. Бойцов полицейского спецназа камнями и палками загнали обратно в три ПАЗика, а 6-ю Парковую [улицу] перекрыла баррикада из горящих мусорных баков. Вернуться с подкреплением правоохранители уже не решились и позволили студентам колобродить до самого утра», — рассказывал он увиденное.

Но в 2016 году бауманцам запретили устраивать «гонки на тазах», хотя традиция негласно соблюдалась. А в 2022-м, по словам Дмитрия Костенко, на территорию студгородка пригнали автозаки, на входах в Измайловский парк выставили патрули, которые якобы не пускали внутрь людей в касках.

В этом году организаторы акции сообщили, что «катание в нашей традиционной форме будет возможно <...> строго внутри общажного дворика». О том, как прошли гуляния выпускников МГТУ — в галерее NEWS.ru.