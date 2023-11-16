Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Москве, в результате происшествия один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Возгорание началось в квартире на девятом этаже в доме 13 на улице Стрелецкой.

Открытое горение наблюдается в трех окнах, огонь распространяется на вышележащий балкон. В горящей квартире обнаружен один погибший, — рассказал собеседник агентства.

Пожарные уже на месте и занимаются ликвидацией пожара. Проводится эвакуация жителей. Площадь пожара устанавливается.

Ранее МВД России по Алтайскому краю сообщило, что в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров, благодаря их действиям спасены три человека, в том числе ребенок. Огнем были охвачены деревянный одноэтажный дом и хозяйственные постройки во дворе, присутствовала угроза распространения пламени на соседние строения.

До этого МЧС России сообщило, что в городе Благовещенске Амурской области горел подвал жилого многоэтажного дома. Восемь человек эвакуировали из задымленного здания, еще шестеро выбрались самостоятельно. Территория возгорания составила 10 квадратных метров.