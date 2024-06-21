Экс-главу АФК «Система» задержали в Москве Миллиардера Евгения Новицкого задержали в Москве

Бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого задержали в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что это связано с уголовным делом экономического характера.

При этом собеседник агентства пояснил, что Новицкого задержали накануне вечером в собственном доме. Оперативники также провели осмотр жилища предпринимателя. Процессуальный статус бизнесмена неизвестен.

Новицкий был одним из руководителей холдинга АФК «Система» с 1995 по 2005 год. В 2022-м в отношении него были введены санкции США.

20 июня РБК писал, что силовики задержали генерального директора Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. По данным издания, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В самой компания выразили готовность оказывать помощь и содействие при расследовании. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

В начале мая Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.