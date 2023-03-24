Высокопоставленные таможенники в Москве попались на особо крупной взятке РЕН ТВ: генерала и полковника ФТС в Москве задержали за взятку в 3,8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ в Москве задержали начальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщает РЕН ТВ. Высокопоставленных таможенников подозревают в получении взятки в размере $50 тысяч (около 3,8 млн рублей) от двух предпринимателей, все четверо были задержаны силовиками при передаче денег.

Следователям предстоит выяснить, какие услуги Беглов и Алеев обещали оказать за деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В ходе обысков, которые прошли в том числе на рабочих местах фигурантов, правоохранители изъяли около 40 млн рублей.

Беглов работал в таможенных органах с 2001 года. За это время он сменил должности инспектора, замначальника и начальника таможенного поста, замглавы отдела инспекторской службы и замначальника службы федеральных таможенных доходов. Начальником Центрального таможенного управления он был назначен осенью 2015 года.

В этот же день в Петербурге задержали начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля центра электронного декларирования. По факту взятки в 300 тысяч рублей возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого, заподозренного в получении «откатов» от подрядчика при реконструкции одной из воинских частей. 22 марта военный суд отправил Драгомирецкого под стражу до 4 мая.