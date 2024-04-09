Таксиста пырнули ножом в живот во время драки на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель такси получил ножевое ранение во время конфликта на юго-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ. Случай произошел возле станции «Кузьминки» на Волгоградском проспекте.

По предварительным данным, один таксист «подрезал» другого, после чего водители начали ссориться на светофоре. В какой-то момент из машины вышел пассажир и началась драка.

Водитель такси получил удар ножом в живот. Первую помощь пострадавшему оказали проезжавшие мимо автомобилисты, — сказал источник телеканала.

Пострадавшего доставили в больницу. Других участников конфликта устанавливают полицейские.

Ранее житель Краснодара зарезал мужчину, так как приревновал его к возлюбленной. Обвиняемый сдался полиции сам и подписал чистосердечное признание, после чего был заключен под арест. Мужчина сам вызвал полицейских, приехавшие на место стражи порядка обнаружили его и тело 64-летнего убитого. Краснодарец рассказал им, что приехал выяснить отношения, однако завязался конфликт, который перерос в поножовщину. Во время драки он ударил мужчину в шею, тот погиб.