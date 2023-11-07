Члена оргкомитета БРИКС из Непала чуть не выкинули из такси в Москве Таксист в Москве хотел развести члена оргкомитета БРИКС на 40 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский таксист попытался «развести» участника оргкомитета БРИКС из Непала Амира Тхапу на 40 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до Красной площади, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, изначально водитель предложил довезти гостя из Южной Азии за две тысячи рублей.

Как пишет канал, Амир Тхапа прилетел из ОАЭ для участия в подготовке и проведении форума БРИКС. Получив багаж, он вышел из Домодедово. У аэропорта было много таксистов, один из которых согласился довезти непальца до Красной площади за пару тысяч рублей. Но по дороге водитель остановил машину и показал на экране телефона новую сумму поездки, которая взлетела почти в 20 раз, — до 39 200 рублей.

Новая сумма поездки не устроила пассажира. Водитель в ответ начал угрожать, что выкинет Тхапу из машины прямо посреди дороги. Член оргкомитета БРИКС предложил сойтись на $200 (порядка 18,4 тысячи рублей). После препирательств шофер все же согласился, довез клиента до Манежной площади и уехал.

По данным Baza, после поездки Тхапа поспешил обратиться в полицию. Водителя уже ищут.