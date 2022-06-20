Таксист сбил трех пешеходов на переходе на Боровском шоссе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль такси проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов на переходе на Боровском шоссе в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Состояние пострадавших и причины ДТП устанавливаются.

Водитель такси проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным, пострадали три человека, — сказал собеседник агентства.

Ранее легковой автомобиль въехал в мемориал «Стена скорби» в Москве, водитель машины госпитализирован с переломом обеих голеней и черепно-мозговой травмой. Инцидент произошёл, когда машина следовала по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова.