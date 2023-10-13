Таксист с пассажиркой спасли водителя горящей машины в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве таксист и пассажирка спасли водителя загоревшегося Hyundai, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, им удалось потушить пожар и отвести мужчину от места возгорания. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным SHOT, машина загорелась на проспекте Мира в Москве. Пожар заметил проезжавший мимо водитель такси, который вез пассажирку из аэропорта Внуково в Мытищи. Таксист вышел из автомобиля с огнетушителем и начал гасить огонь, его клиентка отвела водителя загоревшегося авто в сторону. После спасения мужчины, пара вернулась в машину, и таксист довез девушку до дома.

Ранее сообщалось, что прохожие спасли детей из горящих частных домов в Иркутске. Молодые люди перелезли через забор и принялись стучать в двери, потом разбили окна, залезли внутрь и вытащили оттуда детей. Прокурор Иркутской области принял решение о поощрении молодых людей, ведутся их розыски.

До этого сообщалось, что прохожие спасли ребенка и беременную женщину из горящей квартиры в Ярославле. Пожар достиг такого масштаба, что девушка не могла пробраться к входной двери. Операция по спасению прошла успешно, несмотря на то что поначалу женщина боялась спускаться вниз.