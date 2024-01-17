Таксист-мигрант ограбил иностранца в Москве МВД: таксист-нелегал угрозами заставил иностранца перевести ему 49 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, нелегально работавший таксистом, по подозрению в разбойном нападении на иностранца, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник, угрожая потерпевшему расправой, лишил его крупной суммы денег.

Инцидент произошел по дороге в столицу из аэропорта Шереметьево. Таксист вез прилетевшего в Москву мужчину из Восточной Азии. Сначала он назвал ему цену поездки в 1300 рублей, а затем заявил, что указанная сумма — плата за один километр проезда.

Иностранец попытался отказаться от поездки и попросил высадить его. Водитель в ответ стал вести себя агрессивно, пригрозил похожим на нож предметом и потребовал перевести на его счет свыше 49 тысяч рублей.

Опасаясь за свою жизнь, пассажир выполнил это требование. Когда ему удалось покинуть автомобиль, он сообщил о случившемся в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под арестом.

Ранее сообщалось, что столичный таксист обманул участника специальной военной операции, который направлялся домой в отпуск после контузии. Мужчина рассчитался за поездку наличными, а сдачу от водителя получил купюрами «банка приколов». То, что деньги фальшивые, боец выяснил, когда попытался купить на них свечи в храме.