Такси на полном ходу протаранило Китайгородскую стену и вспыхнуло В Москве автомобиль-такси врезался в Китайгородскую стену и загорелся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль-такси врезался в Китайгородскую стену в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Сразу после удара транспортное средство загорелось.

Авария произошла неподалеку от дома № 6 по улице Варварка. Водитель транспортного средства по какой-то причине оказался на тротуаре во время движения, потерял управление и врезался в стену. Автомобиль сразу же вспыхнул.

На представленных кадрах с места событий можно оценить повреждения. Передняя часть машины сильно деформировалась от удара и выгорела. Также след копоти остался на древней Китайгородской стене.

Обстоятельства аварии выясняются, на месте происшествия работают специалисты. Предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее Минздрав Ярославской области сообщил, что двое из четырех пострадавших в аварии с автобусом и легковушкой в Рыбинске находятся в реанимации. Автомобиль на полном ходу протаранил кузов автобуса, проделав в нем дыру, в результате чего травмы получили водитель легковушки и три пассажира. Подробности об их состоянии не сообщаются.

Также сообщалось, что в Приморье лишенная водительских прав женщина в состоянии алкогольного опьянения совершила смертельное ДТП. Она врезалась в шлагбаум на железнодорожном переезде, в результате чего пострадали двое девятилетних детей, которые находились в салоне. У них диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы.