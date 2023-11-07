Такси и легковушка столкнулись на северо-востоке Москвы Три человека пострадали в ДТП с такси на северо-востоке Москвы

Фото: t.me/moscowproc

Такси и легковая машина столкнулись на пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы на северо-востоке Москвы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по столице. При этом один из автомобилей отбросило в сторону пешеходов. Предварительно, пострадали три человека, на месте работают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, на пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы водитель Hyundai cтолкнулся с «Ладой». В результате один из автомобилей совершил наезд на переходов на тротуаре. Предварительно, пострадали три человека, — говорится в сообщении.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что на 52-м километре МКАД опрокинулся грузовик, движение на трассе было затруднено. На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как содержимое грузовика высыпалось на дорогу. В то же время вслед за ним столкнулись несколько машин. В настоящее время движение восстановлено.

До этого фура столкнулась с такси и врезалась в отбойник на 41-м километре МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей. На кадрах видно, что грузовик после ДТП чуть не опрокинулся, при этом содержимое большегруза высыпалось на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала.