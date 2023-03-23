«Такого не было»: в московской школе отрицают изнасилование ребенка Руководство школы в Новой Москве опровергло информацию об изнасиловании ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство школы № 1392 в Новой Москве, где предположительно изнасиловали четвероклассника, сообщило родителям, что эта информация ложная. И. о. директора учебного заведения Наталья Митряева на странице в соцсети «ВКонтакте» заявила, что мальчики «хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых».

Информация, распространяемая в СМИ об изнасиловании в стенах школы, ложная, и такого не было. <...> Два мальчика хотели попробовать себя героями фильмов для взрослых. При этом один из них снимал все на видео, — написала Митряева.

По ее словам, один из учеников сообщил классному руководителю о произошедшем 20 марта. Руководитель школьной службы примирения и социальный педагог провели беседу с ребятами в классе, а уже 21 марта администрация школы организовала встречу с родителями учеников класса.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в школе № 1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника. Сообщалось, что руководство школы несколько дней скрывало случившееся от родителей и они узнали об этом благодаря видео, которое распространялось в школьных чатах несколько дней. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

До этого член Совета по правам человека при президенте правозащитница Ева Меркачева заявила, что классному руководителю изнасилованного ученика школы № 1392 в Новой Москве можно предъявить обвинение в неоказании помощи. По ее словам, в настоящее время следователи опрашивают педагогический состав.