Прилетевший в Москву Карлсон назвал американских коллег «сумасшедшими» Такер Карлсон раскритиковал коллег за шумиху вокруг его поездки в Москву

Американский журналист Такер Карлсон назвал своих коллег «сумасшедшими» за то, что подняли шум по поводу его поездки в Москву, сообщают «Известия». В Telegram-канале издания опубликовано видео, снятое, как утверждается, в столичном отеле очевидцем. В нем он объясняет, что приехал в Россию, чтобы поговорить с людьми и посмотреть, «как все устроено».

Они сумасшедшие, реально сумасшедшие, — сказал журналист, комментируя реакцию западных коллег.

О первой поездке Карлсона в Россию ранее сообщил его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что тот прилетел в Москву ради встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Позже в СМИ появились фото американца из Большом театре. На них он с большим интересом смотрит, предположительно, на сцену. Тем временем, бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем из-за его визита в Россию.

До этого журналист обвинил Белый дом в срыве его интервью с российским лидером. Телеведущий обратил внимание, что американские СМИ на эту историю никак не отреагировали, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет. Вашингтон десятилетиями вел агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль, добавил он.