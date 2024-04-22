«Табор обороняет передвижной фургон»: Собчак высмеяла дело Полины Киценко Собчак: отнятый за долги дом бизнесвумен Киценко никак не могут освободить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ксения Собчак

Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что бизнесвумен Полина Киценко и ее бывший супруг Эдуард отказываются покидать дом в Барвихе, который был изъят за долги. По словам телеведущей, Киценко наняли «бородатых мужчин», чтобы охранять потерянные владения, а новый собственник не может зайти на территорию. 17 апреля на участок дважды приезжала полиция.

Рассказ про притащенных левых мужчин вообще напоминает разборки с каким-то табором цыган, которые обороняют свой передвижной фургон и не хотят освобождать кусок чужой земли, потому что пасут там свой табор, — написала Собчак.

По словам Собчак, дом вместе с землей был продан новому собственнику еще 7 марта. Старые владельцы здания отказываются съезжать и выписываться из недвижимости. Сейчас собственник пытается выписать Киценко через суд. Новый собственник планирует снести коттедж.

Ранее сообщалось, что мать блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской лишилась пенсионных накоплений. Пенсию женщины арестовали из-за долгов дочери. В частности, под арест попали 168 тысяч рублей.