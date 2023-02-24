SHOT: сына Талькова задержали с гашишем в центре Москвы

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Игорь Тальков

Telegram-канал SHOT сообщается, что в центре Москвы задержали сына певца Игоря Талькова, у которого при себе обнаружили наркотики, предположительно, гашиш. Талькова-младшего, который ехал на машине со своей женой, остановили для проверки документов поздно ночью. По данным канала, он вел себя агрессивно, а на вопрос о том, есть ли при нем что-то запрещенное, ответил положительно.

Как SHOT пишет, что после того, как певец признался полицейским, что у него есть наркотики, он начал махать руками и материться. В руке, по информации канала, 51-летний Тальков держал пакетик с «веществом зелено-коричневого цвета». После этого на него надели наручники и вместе с супругой доставили в отдел, а вещество из пакетика отправили на экспертизу.

На артиста составили протоколы по административным статьям «Потребление наркотических средств в общественных местах» и «Потребление наркотических веществ». По информации SHOT, Талькова-младшего уже как минимум дважды лишали прав, в том числе за езду в нетрезвом виде.

Певец еще в 2018 году жаловался, что до него постоянно «докапываются» и обыскивают стражи порядка. Тогда он опровергал сообщения СМИ о том, что его задержали пьяным за рулем, и утверждал, что не пьет уже несколько лет.