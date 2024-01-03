Сын директора департамента «Норникеля» найден мертвым Baza: в Москве нашли тело 16-летнего сына директора департамента «Норникеля»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве обнаружили тело 16-летнего сына директора одного из департаментов компании «Норникель». По информации канала, подростка могли случайно убить.

Как передает Baza, 31 декабря парень ушел из дома и не вернулся, после чего родители объявили его в розыск. По данным канала, спустя сутки тело подростка с многочисленными мелкими ранами на ногах нашли в лесопарковой зоне. Baza сообщает, что из-за сильного промерзания тела причину смерти установить пока не удалось, следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Тверской области нашли мертвыми троих спортсменов по кикбоксингу — Руслана Шахмарданова, Александра Малафеева и Артема Иванова. По предварительной информации, их тела без признаков насильственной смерти обнаружили в доме в деревне Глазково. После осмотра места происшествия полицейские нашли несколько пакетов с неизвестным веществом и блистер с таблетками.

В центре Москвы ранее нашли тело 80-летнего поэта Валерия Сауткина, написавшего хиты для групп «Самоцветы» и «Веселые ребята». Его обнаружили мертвым в квартире на улице Чаплыгина. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.