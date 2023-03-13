Приют с двумя тысячами собак затопило в Новой Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приют «Малинки» в Новой Москве, в котором содержится 2,5 тысячи собак, затопило из-за снегопада и резкого потепления, рассказала «360» волонтер Екатерина. По ее словам, неработающие ливневки спровоцировали скапливание воды в вольерах. Эксперт подчеркнула, что животные находятся в воде по колено, но перевезти их всех в новое место невозможно.

Мы пока не знаем, какие меры будут принимать. Вчера уже писали во все инстанции, и дальше надо отслеживать. Пока что мы очень переживаем за животных, потому что это очень опасно, особенно для пожилых. Все они сидят по колено в воде, — рассказала Екатерина.

В чате приюта сообщили, что ливневки перед вольерами не заработали даже после того, как их очистили от льда. Помимо того, протекает крыша здания.

Екатерина добавила, что «Малинки» ранее располагались в Кожухове, но власти потребовали освободить территорию для постройки технологического центра и перенесли приют в Новую Москву. Она рассказала, что волонтеры почти полтора года пытались объяснить местной администрации, что новое помещение является недостроем.

Мы почти полтора года выясняли отношения с префектом ТиНАО, с мэрией, с депутатами, что там недострой. Мы говорили, что нет крыши над летниками, а они нам — что мы не понимаем, как строить приют, — возмутилась Екатерина.

Общественный деятель Наталья Базаркина ранее заявила, что для бездомных животных необходимо строить современные зооприюты с достаточным количеством обученного персонала, а не просто обносить территорию с вольерами забором, считает. Она рассказала, что сейчас половина государственных приютов переполнена бездомными животными, а другая половина столкнулась с недостатком сотрудников и волонтеров. По словам общественницы, все учреждения для диких собак находятся в плачевном состоянии.