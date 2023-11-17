Свыше 100 человек доставили в полицию после потасовки на стройке в Свиблово

Фото: 77.мвд

Порядка 140 человек доставили в полицию после драки на стройплощадке в московском районе Свиблово, сообщили в столичном ГУ МВД. Как отмечается, конфликт между рабочими возник на бытовой почве, позже он перерос в потасовку, в результате которой двое участников обратились за помощью к медикам. По факту случившегося возбуждено дело по статье о хулиганстве.

В территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек <...> Кроме этого, к административной ответственности привлечено 76 человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что конфликтна стройплощадке произошел между сотрудниками субподрядных организаций, выполняющих работы на объекте. Десятки человек вооружились строительным мусором и стали выкрикивать религиозные лозунги. Один из очевидцев случившегося рассказал, что часть участников потасовки выносили с территории на носилках.

Летом в Москве полиция задержала 24 человека после массовой драки на стройке возле станции метро «Ботанический сад». В конфликте, возникшем на бытовой почве, участвовали мигранты. Причины потасовки не раскрываются. Один участник конфликта был госпитализирован с различными травмами.