«Светлая память»: Собянин выразил соболезнования близким художника Андрияки Собянин: творчество Андрияки неразрывно связано с возрождение акварели в России

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного художника России Сергея Андрияки. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте столичного правительства, он назвал Андрияку талантливым художником и педагогом, отметив, что его творчество неразрывно связано с возрождением акварели в стране.

Ушел из жизни Сергей Николаевич Андрияка — талантливый художник и педагог, с творчеством которого неразрывно связано возрождение акварели в нашей стране. В неподражаемых пейзажах Сергея Андрияки, как в капле воды, отразилась красота нашей родной земли. А его изящные натюрморты создают добрую атмосферу домашнего тепла и уюта, — написал он.

Собянин отметил, что Андрияка вложил в свое творчество душу и выразмл уверенность, что его дело продолжит жить. По словам мэра, светлая память о живописце навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников.

Андрияка ушел из жизни 15 мая в возрасте 65 лет. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, его работы, а также картины его учеников вывешены в Кремле. Прощание с ним состоится 17 мая в здании Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он был.