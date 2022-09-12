«Сверху капал горящий пластик»: мать пострадавшего о взрыве на квесте Мать пострадавшего ребенка в квесте в Москве рассказала о его состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из пострадавших подростков в квест-руме на юго-востоке Москвы во время пожара получил ожог четвертой степени, сообщила «360» мама ребенка Екатерина. Она отметила, что ему придется пройти операцию. По словам женщины, организаторы подожгли баллон с воспламеняющейся жидкостью, затем пламя разошлось по потолку, который оказался обтянут обычной пленкой. Горящий пластик стал капать на детей. Она уточнила, что вместе с ее сыном в квесте принимали участие еще пять человек.

Сын чувствует себя непросто, у него четвертая стадия ожога предплечья, завтра операция <...> Пленка на потолке загорелась, дети заперты. Они ломали дверь, у сына горела одежда, сверху капал горящий пластик. Пламя баллона оказалось выше всех ожиданий. Они сломали дверь в итоге, — сказала женщина.

Правоохранительные органы в Москве возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после получения людьми ожогов во время развлекательного квеста на Новохохловской улице 11 сентября. Отмечается, что во время квеста произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. Ожоги получили шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних 14 и 15 лет.

Ранее в Казани во время прохождения ночного квеста 29-летняя женщина получила перелом шейных позвонков. Инцидент случился в нежилом помещении. Правоохранительные органы полагают, что произошедшее стало следствием организации игровых мероприятий, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с этим возбуждено уголовное дело.