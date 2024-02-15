Superjet 100 с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Sukhoi Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Россия», аварийно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа одного из двигателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей пресс-службы воздушной гавани. Отмечается, что самолет выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург и подал аварийный сигнал практически сразу после вылета. Воздушное судно не поднялось выше 2 тысяч метров.

Superjet благополучно сел в Шереметьево после срабатывания датчика отказа двигателя, — рассказали в пресс-службе московского аэропорта.

В начале февраля самолет Superjet авиакомпании «Россия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. На борту самолета находились тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также журналист Константин Лесик. По словам журналиста, в самолете не было никакой паники, когда он выкатился за пределы ВПП. Пассажиры вышли через обычный трап, после чего сели в автобус.

Инцидент с неисправностью самолетного двигателя ранее произошел в аэропорту Улан-Удэ. Пилоты самолета Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines начали разгоняться по ВПП, однако решили не взлетать, своевременно обнаружив поломку.