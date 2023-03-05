Сугробы в Москве растут как грибы «Фобос»: высота сугробов в Москве побила рекорд прошлой зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сугробы в Москве 5 марта выросли до отметки в 48 см, что является рекордом по сравнению с мартовскими показателями за 2022 год, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он отметил, что в некоторых районах Подмосковья высота сугробов выросла до 55 см.

На ВДНХ высота снежного покрова составляет 41 сантиметр, в Тушино — 48 сантиметр. В Подмосковье в Волоколамске — 50 сантиметров, в Черустях — 55 сантиметров. Норма для 5 марта составляет 35 сантиметров, — сообщил синоптик.

По его словам, самые большие сугробы в Москве в 2022 году были замечены 20 и 25 февраля, тогда их высота достигла 38 см.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в Международный женский день 8 Марта, стоит ожидать переменчивую погоду. Метеоролог отметил, что в ночь с 7 на 8 марта жителей и гостей столицы ждут морозы до 5–10 градусов. При этом он подчеркнул, что днем в городе станет заметно теплее.