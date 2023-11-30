Судья отчитала Беркович на заседании по апелляции на арест в Мосгорсуде Беркович отчитали за жалобу на условия перевозки в Петербург на похороны бабушки

Судья Московского городского суда Наталия Никишина отчитала режиссера Евгению Беркович после того, как она пожаловалась на условия ее перевозки в другой город. Обвиняемая рассказала, что 25 ноября ее доставили из московского СИЗО в Петербург на прощание с умершей бабушкой, и ей пришлось провести 25 часов в холодном автозаке без теплой одежды. Она также сообщила, что ей разрешили выйти в туалет всего дважды за это время. Запись из зала суда журналист Василий Полонский опубликовал в своем Telegram-канале.

То есть не предполагалась ваша поездка, но ваши близкие люди или кто-то договорились о том, что вас отвезут все-таки на похороны. То есть вы благодарны были за то, что были на похоронах. А сейчас вы высказываете свои претензии по поводу того, каким образом вас доставили на похороны к бабушке. Что я вообще, кстати, слышу впервые. Это, я так понимаю, надо писать письмо в адрес правоохранительных органов. Каким образом у нас человек, содержащийся под стражей, присутствует на похоронах? — ответила судья Беркович.

Беркович вместе с драматургом Светланой Петрийчук проходят обвиняемым по делу об оправдании терроризма за постановку пьесы «Финист — Ясный сокол». Мосгорсуд 30 ноября рассматривал апелляцию на их арест. Судья Никишина решила оставить обеих под стражей.

Деятели культуры ранее подписали открытое письмо, адресованное уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, с просьбой освободить Евгению Беркович. Под обращением подписались телеведущий Иван Ургант, актриса Чулпан Хаматова, актеры Евгений Миронов, Вениамин Смехов, Константин Райкин и другие.