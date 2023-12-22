Суды Москвы вернулись к работе после сообщений о минировании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все московские суды, в которых ранее прошла эвакуация из-за сообщений об угрозах взрывов, вернулись к работе в обычном режиме, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет о Басманном, Тверском, Мещанском и Пресненском районных судах. Никаких опасных предметов в помещениях инстанций не было обнаружено.

Специалисты экстренных служб проверили все суды, в которых проводилась эвакуация. Опасных предметов нигде обнаружено не было. Все учреждения вернулись к работе в обычном режиме, — говорится в сообщении.

До этого в Москве «заминировали» здания Госдумы, Министерства финансов и Останкинскую телебашню. Как отмечали столичные экстренные службы, сообщения с угрозами поступили от анонимов. В целях безопасности проводилась эвакуация людей, из телебашни вывели более 120 человек. После проверки помещений специалистами взрывных устройств обнаружено не было.

Московский парк «Зарядье» летом несколько раз эвакуировали из-за анонимных сообщений о бомбе. Сначала письмо с угрозами поступило от неизвестных, которые требовали отправить некоему 18-летнему рэперу Елисею 666 млн рублей. Затем экстренные службы получили сообщение от якобы студента МФЮА, который заявил о «минировании» парка.