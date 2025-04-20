Суд запретил сайты с объявлениями о продаже краснокнижных кошек Суд Москвы запретил сайты с объявлениями о продаже котят дикой рыси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евразийская рысь

Черемушкинский суд Москвы принял решение заблокировать три сайта, на которых размещались объявления о продаже котят дикой рыси, передает ТАСС. Это решение было принято после обращения межрайонного природоохранного прокурора, выявившего данные интернет-порталы в ходе мониторинга.

Свободная торговля дикими рысями нарушает природоохранное законодательство, поскольку эти животные находятся под угрозой исчезновения и внесены в Конвенцию о международной торговле редкими видами. Сайты, предлагающие котят рыси, были доступны для широкого круга пользователей, что стало поводом для немедленной блокировки.

Суд согласился с аргументами прокуратуры, признав информацию на этих ресурсах запрещенной к распространению. Решение вступило в силу сразу после оглашения.

Ранее в подмосковных лесах вновь заметили рысей, которые занесены в Красную книгу. Ученые связывают это с ростом популяции зайцев-беляков, которые являются основным источником питания для этих редких хищников.

До этого эколог Илья Рыбальченко заявил, что в марте в лесу уже можно столкнуться с медведями и змеями, а также обнаружить клещей. Кроме того, ранней весной россияне могут встретить кабанов, лосей и лис.