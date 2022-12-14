Суд заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Заякина

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Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя сетевого сообщества «Диссернет» Андрея Заякина, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. Ему предъявили обвинение по статье «Финансирование экстремистской деятельности» (статья 282 УК РФ). По ней Заякину грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Заякина меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде.

Эксперты «Диссернета» занимаются выявлением случаев грубого, преднамеренного нарушения правил аттестации (плагиат) научных работников, которые установлены законом.

В конце апреля МВД России объявило журналиста Ровшана Аскерова в розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост о маршале Георгии Жукове. В нем Аскеров назвал Жукова вором из-за того, что полководец «вывозил из Германии трофейное имущество» для личного пользования.