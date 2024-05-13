Суд заменил вымогателю денег у менеджера Ростеха реальный срок на условный Мосгорсуд приговорил Сергея Садовова к условному сроку

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Московский городской суд огласил решение в отношении администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садовова. Обвиняемого в вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко приговорили к условному сроку вместо реального, информирует НТВ со ссылкой на защиту.

Заменили реальный срок на условный. Я очень удовлетворен решением суда, — сказал адвокат осужденного Алексей Цаплин.

В феврале Хамовнический суд Москвы признал Садовова виновным и избрал ему меру пресечения в виде двух с половиной лет в колонии общего режима. Согласно материалам дела, администратор Telegram-канала вымогал деньги у потерпевшего и угрожал распространением ложных сведений.

Ранее была названа сумма, которую Садовов требовал у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Речь идет о 800 тысячах рублей. Администратор канала полностью признал свою вину и возместил причиненный пострадавшему ущерб. В пресс-службе суда уточнили, что Садовов действовал не один, а с группой лиц по предварительному сговору. Сын администратора канала также проходил по делу обвиняемым. Злоумышленники пригрозили публикацией данных, позорящих потерпевшего. Позднее 50-летнего Садовово задержали правоохранители.