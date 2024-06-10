Суд вынес приговор криминальному авторитету Шишкану Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному заключению

Фото: СК РФ

Олег Медведев (Шишкан)

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор криминальному авторитету Шишкану (настоящее имя — Олег Медведев), сообщил ТАСС. По данным агентства, он получил пожизненный срок за организацию ОПГ, убийства и бандитизм.

Путем частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 млн рублей, — говорится в приговоре.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Оглашение приговора криминальному авторитету Медведеву и участникам возглавляемого им преступного сообщества

Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в установленный срок в апелляционном порядке. Сроки от условного до пожизненного также получили 17 подельников Шишкана.

Ранее Генпрокуратура потребовала различные меры наказания для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Для самого Шишканова прокурор предложила пожизненный срок.

Такой же приговор, по мнению ведомства, стоит озвучить для Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова. Позже присяжные вынесли Медведеву и участникам возглавляемой им ОПГ обвинительный вердикт. Судебный процесс проходил в здании Московского городского суда в закрытом от журналистов режиме.