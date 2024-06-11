Суд вынес приговор главному коммунальщику МО за многомиллионные взятки Главного коммунальщика Минобороны приговорили к девяти годам колонии за взятку

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Преображенский суд Москвы приговорил бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны РФ Сергея Харитонова к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ему также запретили в течение пяти лет заниматься управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными делами в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговором Преображенского районного суда города Москвы Харитонов Сергей Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил Харитонову наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Суд также признал виновным экс-заместителя Харитонова Романа Митюрева. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. С обоих подсудимых также взыскали по 30 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал еще одного фигуранта уголовного дела — экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Его также обвиняют в особо крупном мошенничестве. Официального подтверждения информации нет.