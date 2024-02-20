Суд вынес приговор 19-летнему россиянину за фейки о ВС РФ Суд отправил на принудительное лечение 19-летнего активиста за фейки о ВС РФ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Одинцовский городской суд Московской области назначил обвиняемому в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ Максиму Лыпканю принудительные меры медицинского характера, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В отношении 19-летнего россиянина прекратили уголовное преследование в связи с его невменяемостью на момент совершения преступления.

Лыпканя отправят на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. До вступления приговора в силу он будет помещен в Московскую областную психиатрическую больницу имени В. И. Яковенко.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект о возможной конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о ВС России. Документ также предполагает возможность изъятия имущества за призывы к действиям, направленным против госбезопасности.

Кроме того, поправки предполагают возможность лишения государственных наград и званий за фейки о российской армии, ее дискредитацию, а также за призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение территориальной целостности. При этом закон о конфискации имущества не будет иметь обратной силы и поэтому не коснется тех, кто уже осужден за фейки.