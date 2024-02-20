Одинцовский городской суд Московской области назначил обвиняемому в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ Максиму Лыпканю принудительные меры медицинского характера, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В отношении 19-летнего россиянина прекратили уголовное преследование в связи с его невменяемостью на момент совершения преступления.
Лыпканя отправят на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. До вступления приговора в силу он будет помещен в Московскую областную психиатрическую больницу имени В. И. Яковенко.
Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект о возможной конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о ВС России. Документ также предполагает возможность изъятия имущества за призывы к действиям, направленным против госбезопасности.
Кроме того, поправки предполагают возможность лишения государственных наград и званий за фейки о российской армии, ее дискредитацию, а также за призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение территориальной целостности. При этом закон о конфискации имущества не будет иметь обратной силы и поэтому не коснется тех, кто уже осужден за фейки.