Суд оштрафовал правнучку летчика Чкалова Суд оштрафовал правнучку летчика Чкалова Богданову по статье об иноагентах

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Суд оштрафовал правнучку советского пилота Валерия Чкалова Дарью Богданову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ее признали виновной в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП России.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Богданова Дарья Алексеевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), — говорится в сообщении.

Валерий Чкалов — Герой Советского Союза, советский летчик-испытатель, который в качестве командира экипажа первым перелетел через Северный полюс. Он беспосадочно преодолел путь из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

Осенью 2024 года против Богдановой возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Его завели после интервью журналисту Олегу Кашину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным следствия, экспертиза нашла в ее словах признаки оправдания насильственной смены власти. Богданова уже уехала из России. Она объявлена в международный розыск.