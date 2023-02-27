Суд в Москве зарегистрировал дело против Глуховского за фейки о ВС России Суд в Москве зарегистрировал дело против писателя Глуховского за фейки о ВС России

Фото: Hannelore Foerster via imago-images.de/Global Look Press

Басманный суд Москвы принял дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает РИА Новости. Суд будет рассматривать дело в его отсутствие.

Дело в отношении Глуховского было зарегистрировано 27 февраля, — заявил представитель суда.

В связи с тем, что Глуховский скрылся от следствия и находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск, а также заочно арестован в РФ. В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Если его обвинение в распространении фейков о ВС РФ будет подтверждено, писателю может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось,что суд в Кирове заочно назначил пять лет колонии общего режима композитору и бывшему дирижеру Вятской филармонии Прохору Протасову, написавшему гимн города. По данным «Медиазоны» (включена Минюстом РФ в список иноагентов), музыканта приговорили к заключению из-за высказываний о специальной военной операции.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Леонида Парфенова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она.