Суд в Москве заочно арестовал двух адвокатов Навального Суд арестовал адвокатов Федулова и Михайлову по экстремистскому делу Навального

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Оппозиционер Алексей Навальный и его адвокат Ольга Михайлова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца адвокатов Александра Федулова и Ольгу Михайлову, которые в разное время защищали оппозиционера Алексея Навального, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе, созданном политиком.

Басманный районный суд города Москвы избрал заочный арест в отношении адвоката Адвокатской палаты Пензенской области PKA «Правовед» Федулова Александра Владимировича и адвоката Адвокатской палаты города Москвы МГКА «Далет» Михайловой Ольги Олеговны. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»), — говорится в сообщении.

О том, что Федулова и Михайлову объявили в розыск, стало известно 2 февраля. Они оба покинули страну.

Михайлова, комментируя предъявленные ей обвинения, ранее заявила, что считает их безумным бредом. Адвокат также передала «особый привет» журналистам, заранее знавшим о «беспрецедентной атаке на всех адвокатов Навального».

Это не первые защитники политика, столкнувшиеся с уголовным преследованием. В декабре прошлого года суд продлил аресты адвокатам Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру. Они пробудут в СИЗО до 13 марта 2024 года. Слушания прошли в закрытом режиме и по отдельности.