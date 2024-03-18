Суд в Москве встал на сторону пенсионерки, пытавшейся сорвать выборы Суд Москвы отказался помещать под домашний арест пенсионерку по делу о выборах

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В Москве отказались помещать под домашний арест пенсионерку по делу о попытке помешать проведению выборов, передает РИА Новости. Соответствующую просьбу следователя отклонил Люблинский районный суд.

Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Петрухиной Т. В. меры пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в решении суда.

Женщине предъявили обвинение по статье УК РФ о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В решении столичного суда указано, что обвиняемая имеет преклонный возраст, болеет раком и нуждается в постоянном наблюдении врача. Какие именно действия инкриминируют горожанке, в постановлении не уточняется.

За прошедшие выходные следствие трижды обращалось в московские суды с ходатайствами об избрании мер пресечения по фактам попыток помешать проведению выборов. Так, еще одна женщина в столице была отправлена под стражу после того, как вылила зеленку в урну для бюллетеней. Также под домашний арест по той же уголовной статье был отправлен мужчина.

Ранее в Крыму рассказали, что 17 марта на одном из избирательных участков в Керчи молодой человек испортил и съел собственный бюллетень. По словам главы республиканского избиркома Михаила Малышева, нарушитель провел в кабинке для голосования около пяти минут, что вызвало подозрения у членов комиссии.