Суд в Москве решил судьбу торговки «бьюти-боксами» с наркотиками В Москве владелицу салона красоты приговорили к 13 годам за торговлю наркотиками

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Таганский районный суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы владелицу и сотрудника салона красоты, которые торговали наркотиками, маскируя их под бьюти-боксы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Их признали виновными в покушении на сбыт запрещенных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

<...> суд приговорил 38-летнюю Ольгу Грановскую и 39-летнего Дениса Сажина, каждого к 13 годам лишения свободы. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах), — говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимые арендовали помещение на Таганской улице в Москве, где открыли салон красоты под названием «Бьюти-СПА». Женщина была директором заведения, а ее подельник — массажистом-администратором. Клиентов на покупку бьюти-боксов они искали через чат в одном из мессенджеров, где пользовали могли ознакомиться с витриной наркошопа и стоимостью товара. Там же клиенты могли оформить заказ и оплатить его.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркоторговцев в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В спа-салоне провели обыск, в результате которого изъяли почти 300 граммов мефедрона.

Отбывать наказание Грановская будет в исправительной колонии общего режима, Сажин — в исправительной колонии строгого режима, — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 40-летний мужчина был задержан за выращивание марихуаны в своей квартире на 3-й Нововатутинской улице в Москве. Он оборудовал специальный бокс для этого и планировал незаконно продавать наркотики в небольших количествах.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.