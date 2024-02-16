МТС попробуют «раздеть» на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Таганский суд 16 февраля рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Таганский районный суд города Москвы сегодня рассмотрит иск к компании МТС с требованием о компенсации на $1 млрд из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которая состоялась в клубе «Мутабор», сообщает РИА Новости. Судебное заседание назначено на 11:30 мск.

Истец Александр Трещев требует, чтобы оператор перевел указанную сумму в пользу государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Изначально он хотел получить компенсацию как с МТС, так и с Ивлеевой, однако суд удалил блогера из ответчиков. До этого суды в Москве несколько раз отказывались принимать подобные иски к рассмотрению. Данное обращение от Трещева стало третьим, его приняли.

Вместе с тем в МТС отметили, что не имеют отношения к «голой» вечеринке Ивлеевой, которая состоялась в конце декабря прошлого года. Оператор подчеркнул, что не является спонсором или организатором мероприятия.

Ранее в России отменили юбилейный тур певицы Лолиты Милявской. По данным СМИ, этого добились общественники после ее участия в «голой» вечеринке. Зрителей проинформируют о возврате билетов в ближайшее время. При этом организаторы уже официально объявили об отмене выступлений артистки 19 марта в Перми и 21 марта в Екатеринбурге.