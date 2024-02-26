Бывших топ-менеджеров немецкой компании приговорили к 12 годам тюрьмы Суд в Москве заочно приговорил бывших топ-менеджеров Glatt Ingenieurtechnik GmbH

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Столичный суд заочно вынес приговор бывшим топ-менеджерам немецкой компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Экс-гендиректор компании Райнхард Харальд Бебер и член совета директоров Лутц Штеффен Хайнцль признаны виновными в мошенничестве. Им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 1,5 млн рублей каждому.

Как сообщается, фигуранты обвинялись в мошенничестве и покушении на хищение более 3,5 млрд рублей бюджетных средств. Согласно приговору, это произошло при строительстве кировского завода по производству препаратов крови.

Ранее стало известно о задержании владельца конфискованного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова. Дело расследует МВД, но оперативные мероприятия проводит ФСБ. До этого Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации предприятий в пользу государства. Причинами стали незаконная приватизация и поставки продукции в США.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что прокуратура попросила суд наказать правозащитника Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), приговорив к двум годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о дискредитации российской армии. Кроме того, прокурор попросил взять обвиняемого под стражу прямо в зале суда после вынесения приговора.