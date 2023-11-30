Российский суд оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей Суд оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировой суд в Москве оштрафовал фотохостинг Pinterest на 12 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции. Компанию-владельца обвинили в повторном нарушении законодательства РФ в области персональных данных.

Компания Pinterest Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей, — сказали в суде.

Первый штрафPinterest получил в июне 2022 года. Тогда Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Ранее стало известно, что мировой суд в Москве оштрафовал на 12 млн рублей компанию Apple. Ее обвинили в повторном нарушении законодательства России в области персональных данных. В начале ноября по аналогичной статье суд оштрафовал на 6 млн рублей популярный музыкальный сервис Spotify.

До этого московская судебная инстанция предписала платформе для аудио- и видеоконференций Zoom выплатить 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. В прошлом году суд уже штрафовал на 1 млн рублей Zoom за отказ локализовать данные россиян. Представители компании не явились на судебное заседание, и мировой суд рассмотрел протокол без их участия.