WhatsApp в России оштрафовали на 18 млн рублей Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Thiago Prudencio/Global Look Press

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ, сообщает корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка № 422. Представитель компании на заседание не явился, хотя был уведомлен о нем.

Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей, — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

В конце мая прошлого года Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными, WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей.

Тот же суд ранее оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.