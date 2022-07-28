Суд в Москве оштрафовал Spotify на 500 тысяч рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Суд в Москве оштрафовал сервис по прослушиванию музыки Spotify на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ, сообщает корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка № 422. Суд выполнил просьбу представителя компании ограничиться предупреждением или назначить штраф ниже низшего предела, который составляет 1 млн рублей.

Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

О том, что Spotify прекратит работу в России, стало известно в конце марта. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ. Компания полностью остановила работу на территории РФ 11 апреля, а 18 апреля Spotify был удалён из App Store для российских пользователей.