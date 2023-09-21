Суд в Москве арестовал задушившую младенца мать Суд в Москве арестовал задушившую младенца мать до 19 ноября

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Люблинский суд Москвы арестовал женщину, подозреваемую в убийстве 10-месячного ребенка на юго-востоке города, сообщает столичная прокуратура. Суд обвинил женщину по ч.2 ст. 105 УК РФ. 36-летняя фигурантка дела свою вину признала и в суде против заключения под стражу не возражала.

Суд избрал Наталье Дементьевой меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В сентябре в московской квартире на улице Таганрогской обнаружили тело 10-месячного младенца со следами удушения, подозрения полицейских пали на его мать 1987 года рождения.

Ранее жительница Гатчинского района Ленинградской области убила мужа и едва не расправилась с 15-летним сыном. Подросток утром 13 сентября сам вызвал полицию. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Родственники убитого считают, что причиной произошедшего стало осеннее обострение.

В Камышине Волгоградской области восьмимесячный ребенок утонул в ванне, пока его мать спала. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят проверку. Девушка опустила ребенка в ванну, после чего пошла в комнату и уснула. Тело ребенка обнаружил спустя некоторое время ее сожитель.