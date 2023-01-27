Суд увеличил срок бывшему схиигумену Сергию Бывший схиигумен Сергий получил 3,5 года колонии по второму уголовному делу

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Оглашение в Бабушкинском районном суде Москвы приговора бывшему схиигумену Сергию по делу о возбуждение ненависти и вражды

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) и увеличил ему срок наказания до семи лет колонии общего режима, передает ТАСС. Наряду с Романовым осужден его помощник Всеволод Могучев, он получил пять лет колонии.

Суд признал Романова и Могучева виновными по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы»). Экс-схиигумен был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, но путем частичного сложения наказаний общий срок составил семь лет колонии.

По первому уголовному делу Романов был осужден в ноябре 2021 года. Суд признал его виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении свободы совести и приговорил к трем с половиной годам колонии.

Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Срeднеуральском женском монастыре. Сторонники схимoнаха попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили легкие травмы. Сергий также был лишен сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучен от церкви.