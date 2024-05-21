Суд продлил срок ареста журналистки Фаворской по делу об экстремизме

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Антонина Кравцова

Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистки Антонины Фаворской (настоящее имя — Антонина Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Она останется под стражей еще минимум два с половиной месяца.

Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Кравцовой Антонины Юрьевны до 3 августа 2024 года, — сказано в публикации.

29 марта столичный суд арестовал журналистку издания SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Фаворскую обвиняют в работе на ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В свою очередь бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) назвала обвинения в адрес Фаворской ложными. По ее словам, журналистка ничего не публиковала в ФБК.

Фаворскую задержали в ночь на 28 марта на выходе из спецприемника «Сахарово», где она отбывала административный арест, назначенный ей судом по статье о неповиновении полиции. Это случилось 17 марта, когда она снимала могилу оппозиционера Алексея Навального.