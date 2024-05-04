Суд решит судьбу москвички, которая незаконно регистрировала мигрантов Суд рассмотрит уголовное дело москвички о фиктивной регистрации мигрантов

В Москве перед Симоновским районным судом предстанет 51-летняя местная жительница, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России. Ведомство отметило, что собрало достаточную доказательную базу и направило материалы уголовного дела на рассмотрение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд, — говорится в сообщении.

Москвичке вменяют ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). По версии следствия, обвиняемая 14 мартя предоставила в столичный МФЦ документы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания. При этом фактически мигранты в этом месте не проживали.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что сотрудникам полиции из Рязанской области предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Согласно данным канала, по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 322.1 УК РФ, проходят семь правоохранителей.

До этого в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что четырех полицейских из Балашихи обвинили в организации незаконной миграции в Московской области. Обвиняемыми по делу проходят еще 10 местных жителей. По версии следствия, они фиктивно поставили на миграционный учет в жилых помещениях Балашихи и Реутова свыше 1,5 тысячи иностранцев.