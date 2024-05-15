Суд решил судьбу пытавшегося задушить ребенка в магазине москвича Душившего ребенка мужчину отправили на принудительное лечение в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который пытался задушить девочку в московском магазине, сообщила прокуратура Москвы. Его признали виновным в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд применил к 44-летнему мужчине, напавшему в магазине на малолетнюю девочку, меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, 6 января в магазине на Новочеркасском бульваре осужденный в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомую шестилетнюю девочку. Он с силой схватил ребенка за шею и высказывал угрозы. Благодаря решительным действиям отца и очевидцев нападавший был обезврежен. Экспертиза показала, что нападавший страдает психическим расстройством, ему требуется принудительное лечение.

Полицейские задержали 36-летнюю жительницу Сургута, подозреваемую в том, что она оставила дочь в краснодарском супермаркете. Женщину сняли с поезда Кисловодск — Санкт-Петербург. Сейчас силовики возвращают ее в краевую столицу. Там установят все обстоятельства происшествия. В том числе подозреваемую отправят на психиатрическое освидетельствование. Трехлетняя девочка сейчас находится в медучреждении. После проверки правоохранителей будет решаться ее дальнейшая судьба.