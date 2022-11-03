Суд продлил арест журналистки Баязитовой и медиатехнолога Архаровой

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александра Баязитова

Кузьминский суд Москвы продлил сроки ареста журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемых в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Архаровой Елену Федулову. В СИЗО они пробудут до 7 января 2023 года.

Суд продлил срок ареста и оставил в СИЗО до 7 января Баязитову и Архарову, — сказала адвокат.

Она добавила, что намерена обжаловать продление меры пресечения. По ее словам, за три месяца расследования с фигурантами дела не проводилось никаких следственных действий. Были допрошены только два свидетеля — мать Архаровой и оперативник, осматривавший изъятые гаджеты.

По делу проходит также пиар-менеджер Инна Чурилова. Некоторое время назад суд смягчил ей меру пресечения до домашнего ареста, поскольку она заключила сделку со следствием. Кроме того, было учтено, что у нее маленький ребенок.

Баязитова была задержана 8 августа и спустя два дня помещена под арест по ходатайству следствия. Согласно материалам уголовного дела, вместе с Архаровой и Чуриловой она требовала от Ушакова деньги, обещая взамен не разглашать негативную информацию о нем. Всем трои грозит до 15 лет колонии.