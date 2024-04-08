Авторов спектакля «Финист — Ясный сокол» оставили в СИЗО Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук до 4 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА новости

Драматург Светлана Петрийчук (слева) и режиссер Евгения Беркович

Замоскворецкий суд в Москве продлил до 4 мая арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в спектакле «Финист — Ясный сокол», сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. К концу этого срока обе будут находиться в СИЗО уже год.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Беркович Евгении Борисовны и Петрийчук Светланы Александровны на 24 дня, а всего до 12 месяцев, то есть до 4 мая 2024 года, — сообщили в суде.

Уголовное дело в отношении обвиняемых возбудили в связи с поставленным режиссером спектаклем «Финист — Ясный сокол» о женщинах, знакомившихся в соцсетях с приверженцами радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к постановке. Обе отказались признать свою вину.

Криминалист УФСБ по Свердловской области Светлана Мочалова в ходе экспертизы пришла к выводу, что главная героиня пьесы предстает перед аудиторией в качестве объекта для подражания. Перед этим руководитель так называемой лаборатории деструктологии МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев и директор Центра лингвистической экспертизы университета Галина Хизриева пришли к аналогичному выводу, что Беркович и Петрийчук героизируют терроризм.